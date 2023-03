Keszegh Béla és dr. Molnár Attila a Monostori híd látogatóközpontban ismertették az idei Komáromi Napok részleteit. Az esemény helyszíne sem volt véletlen, hiszen a Monostori híd is összeköti a két várost.

A Komáromi Napok, mint mindig, ezúttal is április 26-án kezdődnek, az 1849-es győztes komáromi csatához kötődően. A rendezvényt 2020-ban és 2021-ben sem tudták megszervezni a koronavírus-járvány miatt, tavaly pedig csak Észak-Komárom tudott ünnepelni.

Dr. Molnár Attila úgy fogalmazott, a Komáromi Napok mellett a Monostori híd is szimbóluma az összetartozásnak, a szeretetnek, barátságnak, példamutatásnak. Hozzátette, Dél-Komáromban két nagy helyszíne lesz a fesztiválnak, az egyik a Monostori erőd, ahol fizetős koncertek várják a közönséget, a komáromiak kedvezményes belépőt vásárolhatnak.

Itt lép fel az ErődFeszt keretében a Tankcsapda, Majka, Valmar, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton, Demjén, Dj, Dominique, Manuel és Rúzsa Magdi. A másik, ingyenes helyszín a Jókai liget lesz, ahová szintén érkeznek zenekarok, például a Bon-Bon, a Hooligans, Deák Bill Gyula és a Republic. Emellett a helyi egyesületek is megmutatják magukat ezekben a napokban.

Dél-Komáromban ekkor adják át a Brigetio Öröksége Látogatóközpontot is, ahol a Komáromi Klapka György Múzeum is helyet kapott. A Komáromi Napok első programeleme ezúttal is a közös testületi ülés lesz, ahol a díszpolgári címek és a Pro Urbe díjak találnak gazdára.

Futóversenyt is rendeznek Május elsejére tervezik a Komárom-Komárno futást, mert ez a dátum mindkét oldalon munkaszüneti nap, így nem okoz különösebb problémát, ha le kell zárni az utakat. A futás élményét szeretnék kiteljesíteni azzal, hogy az erődöket is érinti majd az útvonal. Zöld és környezetbarát fesztivált szerveznek, ahol minden korosztály megtalálja a neki való kikapcsolódási formát.

Tűzijáték helyett a környezettudatosság jegyében fényjátékot rendeznek Észak-Komáromban a Komáromi Napok zárásaként. Emellett a nyomtatott programfüzeteket is kerülik majd, hogy ne termeljenek felesleges papírhulladékot, az eseményekről online, vagy a városi újságokban lehet tájékozódni. A két város közötti mobilitást ugyancsak szeretnék segíteni buszjárat indításával.

Keszegh Béla elmondta, örül neki, hogy újra együtt ünnepelhet a két város, hangsúlyozta, a Komáromi Napok során a nagy fellépők mellett sok helyi formáció is megmutathatja magát, hiszen ez az alkalom a komáromiakról szól, igyekeznek olyan körülményeket teremteni, amelyben mindenki jól érzi magát. Észak-Komáromban is ismert előadók lépnek színpadra, a Bikini, Pápai Joci, az Első Emelet, az Elán Forever és a Desmond.

– Azt szeretnénk, hogy borozgatva, társalogva, szórakozva, sportolva tudjuk megélni a közös Komárom legnagyobb ünnepét – hangoztatta Keszegh Béla. – Célunk, hogy még jobban megismerje egymást a két oldal, és intenzíven szórakozhassunk együtt, sosem versenyezve, hanem egymást erősítve.