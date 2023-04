Nagy bosszúságot és még nagyobb dugókat szokott okozni Tatán, amikor hosszú időre leeresztik a vasúti sorompókat. A városban három helyen lehet áthaladni a síneken: az Újhegyi úton, az Agostyáni úton és a Tóvároskerti vasútállomásnál. A közösségi oldalakon sokszor panaszkodnak az autósok, hogy nem ritka, amikor 3 vonatot is meg kell várniuk, mire átjuthatnak a másik oldalra. Ez pedig van, hogy több mint 15 perces várakozást jelent. Közben hosszú sorban torlódnak fel az autók, akár Baj, Tardos vagy épp Agostyán felé, illetve felől. Így a környékbeli sofőrök is bosszankodhatnak.

A sorompók felemelése után, főleg az Agostyáni út környékén rendszeresen dugót okoz a hirtelen meginduló áradat. A Bacsó Béla útra kanyarodókat a Somogyi Béla útról érkezők is megfogják. Ráadásul a Gesztenye fasornál zajló munkálatok miatt most eleve lassabban haladnak az autók.

A Kemma.hu információi szerint a hosszú várakozási idő abból ered, hogy túl közel vannak az átjárók a vasútállomáshoz. Ha az állomás és a sorompók közé tennék a lezárást vezérlő érzékelőket, akkor a tatai állomáson egyébként megállás nélkül átrobogó vonatok esetében nem tudná biztonságos időben lezárni a rendszer vasúti jelzőket. Ezért Tatán a vasútállomás előtti szakaszra helyezték ki az érzékelőket, ami viszont akkor is lezárja a sorompókat, ha a vonat nemcsak átrobog, hanem meg is áll az állomáson. Ilyenkor az utasok le- és felszállási idejét is türelmesen végig kell várniuk az autósoknak. Közben persze a másik irányból is érkezhet szerelvény, ami miatt szintén leengedve maradnak a piros-fehér karok.

A Kemma.hu megkereste a MÁV-ot, hogy megkérdezze mi a pontos oka a hosszú várakozási időnek, és a vasúttársaság mit tud tenni ellene. Válaszuk a Kemma.hu információit támasztja alá.

− A tatai, állomási biztosítóberendezés részét képező Agostyáni úti és Újhegyi úti sorompóknál az állomás és az átjárók kialakítása miatt eleve hosszabb a zárva tartási idő, mint egy nyíltvonali berendezés esetében − írták válaszukban, amiből az is kiderült, hogy némi technikai hiba is becsúszott.

− Továbbá ezekkel az elmúlt időszakban sajnos többször adódtak funkcionális hibák, ezek egyrészt a sorompókkal kapcsolatosan, amelyek közvetlenül a berendezések működésképtelenségét okozták. Néhány olyan hiba is előfordult az állomási biztosítóberendezés működésében, amelyeknék a sorompók ugyan jól működtek, de a vonatok csak csökkentett sebességgel közlekedhetnek. Ezek növelték átmenetileg a zárva tartási időket mindkét állomási útátjáró tekintetében. A hibákat nagy részben véglegesen elhárítottuk, egy esetben a javításon még dolgoznak. Fontos hangsúlyozni, hogy a hibák sem a vasúti, sem a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. A vasúttársaság kollégái változatlanul kiemelt figyelmet fordítanak az útátjárók zárva tartásának minimalizálására − magyarázta a Magyar Államvasutak sajtóosztálya. Hozzátették: ezek mellett beütemezték a tatai állomáson a biztosítóberendezésének cseréjét is, a kiváltás jelenleg is zajlik, várhatóan 2023 végére végeznek A hibák elhárítását és a biztosítóberendezés cseréjét követően pedig csökkenni fog a várakozási idő a sorompóknál.