A piliscsabai önkéntes tűzoltók elnöke, Veréb Zoltán elmondta: április 16-án vasárnap a sárisápi önkéntes tűzoltók, polgárőrök, illetve a család, valamint civil önkéntesek részvételével indítottak szervezett keresést.

– Körülbelül 25-30 ember, 6-8 gépjárművel vett részt a keresésében, köztük a családtagok is. gyakorlatilg Piliscsabán minden olyan területet átfésültünk, ahol el tud bújni a keresett személy. A kilátóhoz vezető összes utat átnáztük, illetve az erdő egy részét is.

Emellett a Kenyémezei pataknál levő lovardákhoz is kimentek. Egyelőre nem jártak sikerrel, de további keresést szerveznek, amelyre várják az önkéntesek jelentkezését. Mint hozzátette: a környékebeli önkéntes tűzoltókkal jó kapcsolatot ápolnak, így ha már területek átfésülésére van szükség, úgy ők is mennek. Mint megírtuk, az eltűnt férfi telefonját a Piliscsaba-Úny-Pilisjászfalu háromszögben mérték be, ezért is ezen a területen folyt a keresés.

Úgy tudjuk egyébként, hogy a rendőrség megkapta az esztergomi vonal több állomásának kamerafelvételeit.