Felesége posztját, melyben az eltűnés körülményeiről és férje ruházatáról, ismertető jegyéről is ír az elkeseredett asszony, rengetegek megosztották az elmúlt két napban a közösségi oldalakon. Keresésébe most az ismert YouTube videós is beszállt. Hercules a követői segítségét kérte az eltűnt dorogi férfi megtalálásához.