Az ÉDUVIZIG közleményében olvasható, hogy az igazgatóság vagyonkezelésében álló elsőrendű árvízvédelmi vonalak fő funkciója a töltések által védett területek elöntés elleni biztonságának garantálása, tehát a lakosság és javaik védelme. Emellett korlátozásokkal megengedett a töltéskorona jóléti hasznosítása is: kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel és lóháton külön engedély nélkül is lehet közlekedni, azonban személyautóval már csak töltésközlekedési engedély birtokában tehetjük meg, azt is csak meghatározott szakaszokon.

Eddig kizárólag papíralapon bocsátották ki a dokumentumot, melyet az igazgatóság központjában lehetett igényelni, illetve szakaszmérnökségeken és a továbbértékesítő partnereiknél lehetett hozzájutni, idén január 24-től viszont már a www.edutoltes.hu oldalon is meg lehet vásárolni, mely lényegesen gyorsabb és egyszerűbb folyamat lesz az eddiginél. Az online rendszer mellett 2023-ban egységes áron még megválthatók az engedélyek minden továbbértékesítő partnerüknél is.

A jelenleg érvényes szabályozás

Forrás: edutoltes.hu

Az online felületen jelenleg Győr-Moson-Sopron, illetve Vas és Veszprém vármegyék esetében általános engedélyt is lehet vásárolni, mely esetében a három megyében található ÉDUVIZIG kezelésű engedélyesek részére megnyitott elsőrendű árvízvédelmi szakaszokra szólnak a Duna (kivéve Dunakiliti duzzasztómű), Mosoni-Duna, Rába, Rábca, Marcal, és Répce árapasztó mentén. Továbbá külön a Dunakiliti duzzasztómű területére és az ÉDUVIZIG kezelésű Komárom–Almásfüzitő közötti engedélyesek részére megnyitott Duna menti elsőrendű árvízvédelmi szakaszokra is lehet érvényes engedélyt váltani. Ezek engedélyektől függően 4500, 3500, illetve 3200 forintba kerülnek.

Azt is megtudtuk, hogy egyelőre nem tervezik további szakaszok bevonását az engedélyes töltéskorona közlekedésbe. A 01.02. Komárom–Almásfüzitő elsőrendű szakaszon az engedélykiadás elsősorban a védmű vízoldali előterének megóvása érdekében történt, jellemzően horgászati célú hossz­irányú közlekedés miatt. Itt 3200 forint a töltéshasználati engedély, ami 2024. január 31-ig érvényes.