Délután egy cukrászda tulajdonosával készítettem interjút, amire illet felkészülten érkezni. A szó szoros és átvitt értelmében is. A kérdéseim között szerepelt, hogy mennyire követik figyelemmel a vásárlói szokások alakulását, gondolva a mentes sütemények egyre erősödő szerepére.

Álmomban sem gondoltam volna, hogy a „nagyon” lesz a válasz. Sőt, fagylaltokban is tetten érhető lesz a zéró változat. Itt is!

Persze, mára a legtöbb cukrászdában így van ez: két-három mentes tégely mindig akad. Erre azonban csak akkor döbben rá az ember, amikor a saját bőrén tapasztalja a változtatás szükségét. Amíg nem kell elhagyni bizonyos élelmiszereket, addig senki sem kutat a mentes feliratok után.

A március meghozta a jóidőt és ezzel együtt a fagyizói kedvet is: a két mangó után beficcent még két eper és egy citrom is. Életemben most először tudtam enni ennyit, pláne egy napon. Szumma-szummárum, a felkészülés csődöt mondott és a böjt újra diadalmaskodott. Ördögtől való azt mondani, hogy elfér ennyi az üres gyomorba? Meg még egy kis ráadás is.