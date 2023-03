Kedden nyitott ki a fagyizó a dózsakerti sétálóban, a kórházzal szemközt. Kézműves fagylaltot árulnak, többnyire olasz alapanyaggal dolgoznak. Tucatnyi íz közül lehet választani. Egy gombócért – 4 dekagramm – 500 forintot kérnek, szemben a tavalyi 400-zal. Az áremelkedés okairól beszélt portálunknak a tulajdonos, aki neve elhallgatását kérte.

– Az energiaválság és az infláció együttes erővel kényszerítette ki az áremelést, a nehéz gazdasági helyzet elől pedig a cukrászdák sem tudtak menekülni – mondta a vezető, bár jól tudja, döntése a vásárlók számában is változást hozhat. Azt mondja, ők is egyre tudatosabbak lettek, ezért az összegért már joggal várják el a minőséget. Egyre szélesebb réteg keresi a hozzáadott cukrot, laktózt, vagy glutént nem tartalmazó termékeket. Ezek gyártása pedig szakképzett munkaerőt és elhivatott szakembergárdát, felkészült üzemet kívánnak meg.

Az idei év számos változást hozott. Egyebek mellett azt is, hogy a fagylaltkészítés önerőből rendkívül nehezen megtérülő befektetés lett, és a legtöbb cukrászda számára fenntarthatatlan.

– Egyelőre még megéri helyben készíteni a fagylaltot – nyilatkozta a szakember, aki szerint sokan nem veszik figyelembe a fagylaltgyártás esetén fellépő költségeket, ahol nemcsak egy bolti eladói területet és egy háttértárolót kell kialakítani, hanem a gyártáshoz szükséges üzemrészt is.

Mint mondta, a fagylaltkészítés egy energiaigényes vállalkozás, mert áram működteti a főzőgépet, a fagyasztógépet és az érlelőt is. Az áramszámla pedig többszörösére emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel párhuzamosan egyre többen felismerik a szakmában, hogy a kézműves fagylalt helyett inkább máshonnan beszerezett édességet érdemes árulni.

Napokkal ezelőtt nyitottak a főtéri fagyizók is. A sütödénél még nem, a két konkurens fagyisnál már nagy betűkkel hirdetik az édességet. Egyikőjük a török fagyizó, ahol 450 forintért látványos gombócdobálást is kaphatunk a finomságok mellé. Néhány méterrel arrébb pedig március 17-től árulják és hatalmas adagokban mérik a nyár nagy slágerét, a fagylaltot. Mindössze 300 forintért.

március harmadik hétvégéjén volt az első igazán tavaszias idő, Esztergomban is megrohamozták a fagyizókat a hűsítő krémre vágyók. Kollégánk családjával tért be az egyik Széchenyi téri cukrászdába, ahol hosszú sor kígyózott a bejáratnál. Az utcán várakoztak az emberek.

- A három gyerekünkkel mentünk, és mire a pulthoz értünk, már jócskán lefogyott a készlet. Csak hatféle - két diétás és négy sima - fagyi volt kapható. Az árakon azonban ledöbbentünk: 40-50 forinttal volt drágább, mint tavaly, 500 forint volt a sima, 550 a diétás. Mondjuk annyit még válogathattunk, hogy kicsi vagy nagy gombócot kérünk - persze a nagy mellett döntöttünk, 2-2 gombócot kértünk mindenkinek. A srácainknak járt egy-egy roletti is, így ötünkre 5500 forintot hagytunk ott – részletezte.

Olvasóinkat is megkérdeztük a fagyiszezonról.

– Meg sem lepődöm azon, hogy ennek is felment az ára. Egészen elképesztő, hogy több ezer forintot is otthagyhat egy család a fagyisnál. Van erre egy jól bevált receptem, ketten eszünk egy gombócot és akkor a három évvel ezelőtti áron fagyizunk. Vagy pedig szépen lassan átállunk a boltokban kapható tégelyesekre. Az legalább olcsó is és ugyanolyan finom.

– Gyerekkoromban 50 fillér volt egy gombóc fagyi ára, most pedig 500 forint. Valóban óriási a különbség, de más árucikkek esetében is elmondható ugyanez. Érdekes azt látni, hogy a szülők nem veszik meg a gyereknek a gombócos fagyit, mert drága, közben meg anya és apa is dohányzik. Holott egy doboz cigaretta ára 2000 forint. Tudni kell súlyozni.

– Az áremelkedés miatt kétszer is meggondolom, hogy sorban álljak-e a fagyisnál. Ha igen, akkor már minőségit eszem. Nagyon szeretem a kézműves fagyit, mert ott legalább gyümölcsből van a gyümölcs, nem pedig ízfokozóból. Tudom, hogy az a legdrágább, de nincs mit tenni, jobban bízom benne, mint a jégkrémekben. Legfeljebb kevesebbet eszem.

