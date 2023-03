Ismét világrekord születhet Tatabányán

Tavaly 30 órán keresztül kézilabdáztak az Árpád Gimnáziumban az Official World Records által hivatalosan is bejegyzett világrekordkísérleten belül a tatabányai kézidrukkerek. A siker nyomán felbuzdulva az idei évben is megrendezik az eseményt, amelyen immár a 33 órás új világrekord felállítása a cél.

Megnyitott a komáromi KFC, rögtön megrohanták az éhes vendégek +FOTÓK

Nagy várakozás övezte a KFC gyorsétterem épülését Komáromban. A „csirkés” szerda délelőtt nyitotta meg kapuit, az étterem pedig azonnal megtelt a kíváncsi komáromiakkal.

Döntött a testület: idén is kinyit a Fényes Fürdő

Idén is fürdőzhetünk a Fényes medencéiben. A tatai képviselő-testület szerdán többek között a Fényes Fürdő idei megnyitásáról is döntött.

Mindenkit sokkolt Arnold halála Oroszlányban - fejjel esett biciklijéről a patakmederbe

A helyiek közül sokan ismerték a baleset áldozatát, P. Arnoldot, aki elmondásuk szerint Erdélyből költözött Magyarországra.

Gansperger Gyula szerint Gyurcsány egy bunkó paraszt

Szerinte a bukott miniszterelnök kétes ügyeit feleségének befolyásos családja egyengette, simította el.

Ismét eltévedt Joe Biden amerikai elnök (videó)

Bár kérdés, hogy megfelelő-e az egészségi állapota, mégis újraindulna a választásokon.