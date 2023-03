− Kiadónk mindig fontosnak tartotta a megye sajtó közéleti, társadalmi szerepvállalását − mondta a főszerkesztő. − Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy a jó ügyekért kiállunk, vagy hogy a segítségre szorulók számlaszámát közreadjuk. Legalább annyira fontos, hogy írunk a kiemelkedő eredményekről, cselekedetekről és a nagy tetteket végrehajtókról. S nem csak írunk, hanem díjazzuk is őket.



A főszerkesztő felidézte, hogy még kezdő újságíróként alkalma nyílt többször interjút készíteni egy-egy újabb díja kapcsán az akkor a somogyi Várdán élő Szász Endre festőművésszel. Ő mondta mindig, hogy a díjakat nem kapjuk, hanem adják.

− Azt hiszem, arra gondolt, hogy szerepet kap egy elismerésnél sokszor a világnézeti rokonság, a személyes szimpátia, de olykor még a szerencse is. A legjobb díj ezért az lehet, amit a közönség ad. Márpedig a 24 Óra és a kemma.hu szavazásán a közönség döntötte el, hogy ki kapja az Év Embere és Év Sportolója díjakat. Mint a regionális online vezető szerkesztő kiemelte, jó volt látni, hogy az olvasók egy emberként álltak be a jelöltek és a szavazás mögé, ezernyi bíztató komment, megosztás, majd gratuláció bizonyította: mind a jelöltek, mind a végső győztesek munkássága, teljesítménye, sikere sokak tiszteletét vívta ki már eddig is.