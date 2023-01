Dr. Szabó Előd, a Tatai Református Egyházközség lelkésze volt a Kemma podcastjának vendége. Vallásról, 2022 nehézségeiről is beszélgettünk vele, de arról is, hogyan találhatjuk meg a reményt, például a tékozló fiú történetében. Természetesen szóba került a gyülekezet múltja, jelene és jövője is, csakúgy, mint a mindennapi élet kihívásai vagy épp a jótékonyság.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!