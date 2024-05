– Megmondom őszintén, hogy nekem a történelem a gyengém. Nagyon sokat tanultam rá a többihez képest, mert tudtam, ha nem készülök fel rá megfelelően, akkor nem fog menni. Szerencsére a hosszú magyar esszé (az önálló Erdélyi Fejedelemség etnikai és vallási viszonyai - a szerk.) egészét ki lehetett nézni az atlaszból és a forrásból, úgyhogy az egészen emberbarát volt – mondta lapunknak Hella, aki előtt még hatalmas megmérettetés áll, hiszen jövőhéten emelt szinten kell megmutatnia biológiából szerzett tudását.

– Számomra mind a kettő esszénél az volt a fő kérdés, hogy vajon melyikből tudok egy kicsikét többet. Összességében talán mindegyik a lexikális tudásra alapult inkább – tette hozzá Ábel, aki informatikusként szeretne tovább tanulni a gimnázium végleges befejezte után.

Legtöbben a történelemtől féltek a legjobban

A megkérdezett diákok közül a legtöbben a történelem érettségitől féltek a leginkább. Mint mondták, nem csak az órákon, de otthon is számtalan mennyiségű feladatlapot töltöttek ki, hogy biztosan sikerrel vegyék a szerdai nap akadályait.

– Az órai felkészülés mellett felkészítő tankönyveket is vettem, és azokból készültem fel főleg. Ezen felül volt külön felkészítő az iskolában is, amelyet mindenkinek a saját tanára tartott külön is, illetve órákon is sokat készültünk a megmérettetésre – mondta lapunknak Réka, aki szerint a magyar, valamint a matekérettségihez képest a történelem kifejezetten könnyű volt.