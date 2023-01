– Állatok vagytok, hogy 24 órát eveztek– ezt mondta Csáky László, Soma apukája, amikor a tatai egyesületben evező barátai felhívták a jótékonysági evezés ötletével. László lassan 40 éve igazolt kenus és sokszor ül sárkányhajóba is. Innen ismeri a tatai Hódy egyesületet is, akikkel az évek során szoros barátságot kötött. Somát is innen ismerik a tataiak, hiszen a fiú is többször evezett a sárkányhajósokkal, és több, mint egy éve igazolt kenusként állt már rajthoz.

Barátját akarta menteni

Csáky Soma, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákja 2022 áprilisában szemtanúja volt, amikor barátja felmászott egy vagon tetejére, ahol a 25 ezer volt áthúzott rajta. Soma barátja segítségére sietett, de hasonlóan járt. Társa a baleset után tíz nappal életét vesztette. Soma testének körülbelül 50 százaléka megégett, és olyan rosszul esett, hogy koponya-, és lábtörést szenvedett. A mentők a Miskolci Kórház traumatológiájára szállították. Kiderült, hogy komoly koponyaűri vérzése lett, és ödéma alakult ki az agyában, ami növekszik ezért azonnal megműtötték. Végül Soma 105 napot töltött el a Bethesda Gyermekkórházban. Édesapja a betegágya mellett írta meg fia történetét Somakönyv címmel.

Az igaz barátok pedig a bajban mutatkoznak meg. A tataiak egy 24 órás jótékonysági tanmedencés evezéssel szerették volna támogatni barátaikat a nagy bajban. Az ötlet az egyik evezőstől származik: Ratimorszky József vetette fel, hogy tartsanak egy hosszú evezést, ami egyben csapatépítő és adománygyűjtő is. Az ötletből pedig hamar tett lett: összesen 46-an jelentkeztek, hogy egy, vagy több órára beüljenek 24 óra alatt a hajókba evezni.

– Összesen 46-an jelentkeztek, de volt aki 1-2 órát vállalt, de 26-an a teljes 24 órát végig evezték - mesélte a szervező, aki elmondta, hogy összesen négy csoportot alakítottak ki, akik 3 hajóban óránként váltották egymást. Így mindenkinek volt ideje egy kicsit szusszanni.

– A csoportok váltását is úgy oldottuk meg, hogy amig az egyik hajóból ki és be szállnak, addig a másik hajóban evezzenek. Így legalább egy hajóban mindig eveztek, vagyis 24 óra alatt egy másodpercre se álltak le a hajók. A három hajóban összesen kilencen ülhettek, hatan pedig a medence széléről evezhettek, így egyszerre összesen 15-en lapátolhattak. A jelentkezők elmondták, hogy mikor tudnak beállni. Volt aki este evezett egy órát, majd hazament, de másnap is visszajött evezni. De két tatai kenus fiú például éjfélkor szeretett volna lapátot ragadni velünk - magyarázta Józsi, aki a jótékonysági evezésről Somáéknak is szólt.

– Laci először nem akarta elhinni, hogy mit tervezünk. De megígérte, hogy eljön egy órára megnézni minket. Hatalmas volt a meglepetés, hogy Soma is vele jött végül, pedig tanulnia kellett, mert a napokban kell vizsgáznia. Mikor megláttuk mindenki elkezdett tapsolni. Abban a fiúban hihetetlen erő van, és még nekünk is tudott adni belőle, hogy végig bírjuk evezni a 24 órát. Azt az érzést nem lehet elmesélni, meg kellett élni - mondta a kenus.

Az adománygyűjtésbe az evezősök és az eseményre ellátogató ismerősök, rokonok, barátok adtak bele. Végül 355 ezer forint gyűlt össze, amivel egy kis terhet tudnak levenni a család válláról. Csáky László a 24 Órának elmondta, hogy az összegyűlt pénznél többet jelent számukra a szándék.

– Somával úgy gondoljuk, hogy számunkra legfontosabb mindig a gesztus, hogy gondolnak ránk, hogy szeretnének segíteni. A második a gesztushoz kapcsolódó teljesítmény, majd az összegyűlt pénz. Most is az a hihetetlen erő amit a 24 órás evezésen megmutattak a tataiak adta nekünk a legtöbbet - árulta el Soma apukája, aki szerint fiának sokat segít az evezős közösség, hogy átvészelje ezt az időszakot.

– Soma évek óta része az evezős közösségnek, egy éve pedig már igazolt kenusként. A balesete előtt nagyon szép esélyekkel ült hajóba, sokat jelent neki, hogy sérültként sem fordultak el tőle az evezősök, neki is van helye még a hajóban. Sőt, ha mondhatjuk még jobban magukhoz húzták, támogatják, óvják, segítik. Több egyesület is összefogott, hogy segítse a gyógyulását. A tataiak felajánlása is ezt bizonyítja - mondta Lászkó. Hozzátette: Soma kenusként nagyon jól tudja, hogy mekkora teljesítmény a 24 órás evezés, ezért is akart a tanulás közben is mindenképpen személyesen megköszönni a csapatnak a támogatását. Sőt, egy ígéretet is tett nekik.

– Soma nagyon szeretné, ha ez a most elkezdett esemény hagyománnyá válna és minden évben gyűjtenének adományt valaki számára. Nagyon szeretné, hogy jövőre, a második alkalommal ő is hajóba ülhetne és evezhessen a többiekkel.

Soma egyébként a TV2-nek is mesélt a balesetéről. A szülők és maga Soma is a Tények videójában, hogy elmondták, min mentek keresztül a baleset után.