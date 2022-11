Bezár a művelődési ház Tatán, többek között erről is hírt adott Michl József polgármester a város közösségi oldalán kitett videójában. Mint fogalmazott, az energiaköltségek növekedése miatti nehéz helyzetet az önkormányzat igyekszik a lehető legjobban kezelni a takarékosság jegyében. Ennek ellenére kénytelenek néhány olyan intézkedést hozni, amely befolyásolja a mindennapokat.

− Ilyen az is, hogy a művelődési házban a távhőszolgáltatást nem indítjuk el az idei esztendőben. A Vaszary János Általános Iskola diákjai még ezen a héten ott tartózkodnak, ezért villannyal külön fűtöttük az ő osztálytermeiket − kezdte bejelentését Michl József. Hozzátette: azt a hírt kapta a tankerülettől, hogy a jövő héten az eddig a Magyaryban tanulók visszaköltöznek a Vaszary épületébe, az elkészült új tantermeikbe.

A másik feladat, ami a művelődési ház bezárásával jár, a könyvtár helyzetének megoldása. Mint most megtudtuk, a régi rendelőintézetbe fognak költözni a könyvtár munkatársai, mert ezt az épületet mindenképp fűteni kell, viszont a könyvtári szolgáltatás továbbra is megmarad, emelte ki polgármester. Ez azt jelenti, hogy az olvasótermi programokban, szolgáltatásokban lesznek változások. A kölcsönzésnek azonban nem lesz a továbbiakban sem akadálya.

− A régi orvosi rendelőben egész télen továbbra is zavartalanul működik a fogászat, a háziorvosi és gyermekorvosi rendelő is. A múzeum munkatársainak is itt van a munkahelye, ezért a várban is lekapcsoljuk a fűtést. A múzeumot most zavartalanul lehet látogatni. A későbbi változásokról majd a munkatársaik adnak tájékoztatást. A város intézményeiben, óvodáiban, bölcsődéiben zavartalanul zajlik a munka. A város sportcsarnoka továbbra is működik. Minden olyan takarékoskodási intézkedést meghoztunk, amit lehetett. De a sportolási lehetőséget továbbra is biztosítjuk − ígérte a városvezető.

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a következő időszakban az alábbiak szerint módosított nyitva tartással várja olvasóit:

November 10. (csütörtök): 13.00-18.00

November 11-12. (péntek-szombat): zárva

November 14. (hétfő): 10.00-12.00 és 14.00-16.00

November 15. (kedd): 10.00-12.00 és 14.00-16.00

November 16. (szerda): szünnap; de a Tatai Kanapéra változatlanul várják vendégeiket.

November 17. (csütörtök): 10.00-12.00 és 15.00-18.00

November 18-19. (péntek-szombat): zárva

A könyvtár tájékoztatása szerint jelen állás szerint a fenti időpontokban lehet személyesen is válogatni a könyvek közül, de lehet könyvcsomagok összeállítását is kérni (+36/30-691-0041, +36/30-580-2120, [email protected])

Tatabányán is változik A Vértes Agorája nyitvatartása is

Az Agora közösségi oldalán adtak hírt arról, hogy mostantól vasárnaponként zárva tart. Ez alól természetesen kivételt képeznek azok az alkalmak, amikor vasárnap valósul meg egy-egy program. Ezekben az esetekben a program kezdete előtt egy órával nyitnak.