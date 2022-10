Vértessomlón az erdőszéli kápolna mellett magányos remete élt. A düledező épületet megnagyíttatták és szentélyt építettek hozzá. A templom oltárképe a bécsi kapucínusok által őrzött Mária kegykép másolata. A kápolnát 1875-ben barokk stílusú templommá alakították.

A kálváriákról is szólt az előadó. Katolikus falvakban és búcsújáró helyeken is jelen vannak. Tatabányán Alsó- és Felsőgallán is található. Keresztek is szinte minden településen fellelhetőek. Megyénkben főként tardosi, vagy tatai vörös kőből készültek. Hívek állították, és az egyház szentelte fel. Utak vagy határ mentén épültek egy-egy fogadalom, hála vagy szerencsés gyógyulás okán. Képoszlopokés képes fák is jelen vannak környezetünkben. Ezeket általában a búcsúba járók az utak mentén helyezték el. Ácsteszért és a Mária-szakadék közelében lévő fát emelte ki az előadó.

A patrónus szobrokról is szó esett. Általában fontos családi vagy közösségi események tiszteletére, emlékére készítették. A tarjáni Annabildről is szó volt az előadáson. Ez egy kőbe vésett szobor, női alak, gyermekkel az ölében. A szájhagyomány szerint ezen a helyen templom állt. Feltehetően a római korból maradt fenn.