Gázcseretelephelyből játékpálya

Az új játszótér szomszédságában akad egy üres zöld terület. Mint kiderült, ez a régi gázcseretelep helye, amely korábban egy elkerített rész volt. A polgármester, mint mindig, most is terveket szőtt azzal kapcsolatban, hogy mivel bővíthetné ki a település repertoárját, ami a szabadidős elfoglaltságokat illeti, ha már adott egy szabad terület a falu szívében. A helyiekkel egyeztetve fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy már csak egy kültéri sakk, vagy malompálya hiányzik, amit legfőképpen az idősebb korosztály tudna majd kihasználni. Így a közeljövőben ennek a kivitelezési munkálatait is szeretné elkezdeni. Bognár Tímea reményei szerint a melegebb idő beköszöntével már a szülők „játékpályája” is elkészülhet, így a családok együtt lehetnek majd a közösségi téren.