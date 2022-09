A gyógyító vize miatt kegyhelyként, zarándokhelyként ismert település templomát ilyenkor ezrek keresik fel. A színes forgatagban a jó hangulat, a találkozás miatt érkezők, valamint az imádkozni, és az elcsendesülni vágyók is kiteljesedhetnek.

A búcsújáró helyszín hatalmasra tárta kapuit, ahová idén is nagy tömeg érkezett. Az egy hétvégén át tartó ünnepi események között lehetőség nyílt az imádságra, a csodák övezte szentkútból való ivásra, és a kegytárgyak vásárlására is. Szombaton déltől kezdődően kétóránként vehettek részt a hívők szentmiséken, 18 órakor Dr. Székely szombathelyi megyéspüspök celebrálta az ünnepi misét. A vasárnapi napon szintén szentmisére gyűltek össze a hívek, majd az aznapi főmisét Dr. Udvardy György érsek mutatta be, koncelebrált Holubák Attila plébános. Azok, akik idén nem jutottak el a búcsúra az interneten élőben követhették az eseményeket.