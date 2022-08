Dr. Takács Piroska tűzoltó százados és Markót András tűzoltó főhadnagy a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon teljesít szolgálatot. Piroska a megyei igazgatóság jogtanácsosaként, András a műszaki osztály tisztjeként dolgozik. 13 éve házasok, két gyermeket nevelnek, életület pedig gyermekkoruk óta a sport szeretete határozza meg, adta hírül a Katasztrófavédelem című magazin júniusi száma.

Piroska kislányként úszással kezdte, András pedig már tinédzser korában a futás szerelmese lett. A sport utáni rajongásuk felnőtt korukban is megmaradt, viszont jó ideje már együtt hódolnak szenvedélyüknek. Az Ultrabalaton 211 kilométeres távját már két alkalommal is együtt teljesítették, de külföldi hegyi maratonok, különféle teljesítménytúrák érmei is lógnak már a családi dicsőségtáblán.