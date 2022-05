A verseny jó hangulatban, balesetmentesen zajlott. Noha óriási megpróbáltatás volt védőfelszerelésben, majd sportruházatban is felfutni a célig, ám többen így is mosolyogva haladtak felfelé még akkor is, amikor látták, hogy a fele még hátra van. A bajtársiasság itt is megmutatkozott, hiszen az utolsó métereken egymást buzdítva segítették, kísérték fel társaikat a versenyzők. Minden induló a célállomásnál frissítőt kapott.

A helyszínen a mentőszolgálat munkatársaitól megtudtuk, hogy kora délutánig egyik versenyzőnek sem volt szüksége plusz oxigénre, vagy elsősegélynyújtásra.

Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hozzátette, hogy a dobogósok oklevéllel és trófeával gazdagodtak.

Kihívásként tekintett a bajnokságra - A környei származású Markót András a helyszínen elmondta, hogy mivel hamarosan betölti a hetvenet ezért ő az 50 feletti kategóriában indul a versenyen. Mint mondta, három évvel ezelőtt is részt vett ezen a kihíváson, akkor második helyezett lett. – A legutóbbi alkalommal, – még a pandémia előtt– emlékszem szakadt az eső, most azonban ragyogó napsütéses időnk van, mindkettőnek megvan a maga előnye és persze a hátránya is egyaránt – emlékezett vissza az előző lépcsőfutó bajnokságra a nyugdíjas. Hozzátette: fiaival sokszor futnak, így nem idegen számára ez a sportág. Többször körbefutotta már a Balatont is. A szépkorútól többek között azt is megtudtuk, hogy ha a helyzet úgy kívánja, akkor akár az elemekkel is felveszi a harcot, és így vág neki egy-egy maratonnak. – Erre a bajnokságra különösképpen nem készültem fel, csak egy kihívásnak tekintem. Egyébként heti több alkalommal futok vagy túrázok, ami alkalmanként 15 kilométert jelent – részletezte Markót András, aki a tegnapi versenyen ötödik helyezett lett.