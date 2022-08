Ugyanitt 2019 augusztusában ennyi víz volt:

Júliusban a Sonline arról számolt be, hogy már akkor is lehetett a balatoni homokpadon homokvárat építeni például, igaz a hullám rendre elmosta a kis építményeket. Többször előfordult már az utóbbi évtizedekben, hogy a balatonfenyvesi homokpad kikerült a víz alól, s új növényzet és korábban a Balatonnál nem látott vízimadarak jelentek meg a helyen.

– 2002 augusztusában még testületi ülést is tartottunk a szárazra került homokpadon – mondta akkor Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, aki szerint természetes jelenséggel állnak szemben. – Volt olyan képviselő, aki a mély víz felől vitorlással érkezett a helyszínre. Rendesen megterítettük az asztalt, ahogy a községházán is tettük volna. Természetesen figyelemfelhívó célja volt az eseménynek, hogy a kormányzat is felfigyeljen arra, milyen helyzetet teremtett a természet.

A minap mi is beszámoltunk róla, hogy az Által-ér egy szakasza is kiszáradt Dunaalmáson, míg Tatabányán a Kacsás-tó szikkadt cserepesre. Komáromban pedig a Dunából bukkant elő egy hajóroncs.