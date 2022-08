Újra megtelik - Az országos probléma nyomai, hogy a vizek 20-30 százaléka kiszáradt az aszály miatt, már megyénkben is tetten érhetők. Beszámoltunk arról is, hogy a nagy szárazság miatt a Duna egyes holtágaiban is egyre alacsonyabb a víz. Hozzáértők szerint, ha a meder évek óta nem volt kiszárítva, nehezebben menthető az élővilág. Ilyen esetekben bizonyos vesztességgel számolni kell. Azonban jó hírrel szolgáltak: az őszi valamint a téli csapadék következtében remélhetőleg helyreáll az élet. A Kacsás-tónál is.