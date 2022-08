− Sajnos az aszály, a szárazság miatt nem jön annyi víz, ami megtöltené a medret. Okóberig kellene kihúzni valahogy, hiszen amikor leengedik az Öreg-tavat, akkor ide is több fog jutni. Egyelőre a csapadékban nem nagyob bízhatunk − magyarázta Domján Viktor, hozzátéve, hogy öt-hat éve telepítenek ide halakat, pontyokat. Kis horgászegyesület lévén nekik a megmaradásuk is tét most, miközben a kopoltyúsokat is menteni akarják.

Nem ez az első kiszáradt meder, amelyet az elmúlt időszakban láttunk. A tatabányai Kacsás-tó medrében például hal helyett már csak a gaz nevelkedik. A cserepesre száradt medret magunk is megmutattuk: