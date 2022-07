A két település huszonöt éve tartja a kapcsolatot, a nyugdíjasklubok állnak a legközelebb egymáshoz, de az óvodások is rendszeresen meglátogatják egymást. A Felvidékről érkezett ovisok tartalmas programokon vehettek részt. A koronavírus miatt három évig nem találkozhattak, de most sikerült feleleveníteni a kapcsolatot. A kicsik kipróbálták a szabadidőpark játszóterét, kézműveskedtek, valamint táncos, zenés foglalkozások is várták őket. Kipróbálták a kisvonatot is, ahol több gyerek el is szundított a sok élmény után.