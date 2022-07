Évek óta megrendezik az 1848/49-es forradalom és szabadságharcot megidéző hadijátékokat Komáromban. Az esemény apropója, hogy 1849. július 2-án zajlott a második komáromi csata, ahol Görgey Artúr és Klapka György védték a komáromi várat és visszaverték az osztrák csapatokat.

Turbók Attila a Monostori erőd kulturális menedzsere lapunknak arról beszélt, több mint száz hagyományőr érkezett az idei esztendőben az erőd falai közé szerte az országból, Kecskemétről, Budapestről, Veszprémből, Vas megyéből. Hozzátette, a látogatószámmal nem volt maradéktalanul elégedett, de ez betudható annak, hogy rendkívül meleg volt a hétvége. A látogatók sok esetben a megyehatáron túlról, Székesfehérvárról, Pécsről jöttek, akik nagyon elégedettek voltak a programmal.

Görgey Artúr súlyosan megsérült - A szombati hadijáték sem végződött magyar sikerrel, hiába álltak helyt a huszárok hősiesen. A második komáromi csatában egyébként Görgey Artúr súlyosan megsérült, egy huszárroham élén szenvedett fejsérülést. Ekkor bízták meg a hadsereg vezetésével Klapka Györgyöt. A második komáromi csata kezdetben sikeresnek indult, de a huszárok egy idő után hátrálni kényszerültek. A körülzárt Komárom egy ideig még ellenállt a túlerőnek, de végül 1849. szeptember 27-én Klapka György aláírta a vár átadását és a védők szabad elvonulását biztosító megállapodást.

A leglátványosabb esemény a hadijáték volt, amelyet szombaton és vasárnap is láthattak az érdeklődők. A hagyományőröket nem csak a csata során lehetett látni. Délelőttönként több tucatnyian mutatták be a látogatóknak, milyen a tábori élet, valamint azt is megmutatták, miként kell bánni a fegyverekkel, hogyan kell lőni. A Magyar Honvédség is ellátogatott az eseményre, ők fegyverbemutatóval készültek.