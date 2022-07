A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az MH 25. Klapka György Lövészdandár katonái és honvédelmi alkalmazottai jelszavukhoz hűen minden nehézség és kihívás dacára az elmúlt évtizedekben hittel és becsülettel végezték hivatásukat, védték hazánk biztonságát. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szót ejtett a hazánkat érintő biztonsági kihívásokról is. Ezzel kapcsolatban leszögezte: egy modern hadsereg elképzelhetetlen erős, ütőképes páncélos erő nélkül. Rámutatott arra, hogy a honvédségnek most ott a helye, ahol a legnagyobb a nyomás: a falakon, a bástyákon.

Ezért rendeltem el a haderő készenlétének növelését. Hiszünk és bízunk önökben. Ez ösztönözze önöket kiváló, pontos és fegyelmezett szolgálatra.” A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke pártján áll és ez az álláspont nem változott. „A békéhez viszont meg kell erősítenünk az ország védelmi képességét, valamint fel kell gyorsítani a haderőfejlesztés folyamatát

– jelentette ki, majd elmondta azt is, hogy a tatai laktanyában is nagyszabású épületfelújítási és más infrastrukturális fejlesztések zajlanak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is szólt, hogy a közeljövőben negyvennégy darab új Leopard 2A7 típusú harckocsi kerül a harckocsizó zászlóaljhoz.

– Az első harckocsi beérkezése 2023 júniusban várható, a továbbiakat pedig 2023-2025 között szállítják. A régóta várt PzH 2000-es önjáró lövegek első darabjai pedig már idén megérkeznek. Ezzel végre helyreállítjuk a 2004-ben felszámolt egyik legfontosabb szárazföldi fegyvernemi képességet – közölte. A tárcavezető ugyanakkor leszögezte: önmagukban a technikai fejlesztések nem sokat érnek, kellenek hozzá a jól felkészült, kiképzett és megbecsült katonák.