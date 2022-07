Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ezen a hétvégén rendezik meg az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot és Középtávú Amatőr Magyar Kupát. Szombaton délután több száz versenyző állt rajthoz az Öreg-tó partján, majd az úszással kezdetét vette a nagy kihívás. A nagyszabású verseny nagyban befolyásolja a hétvégi közlekedést is a városban, hiszen mivel több útszakaszt is lezárnak, az autós forgalom mellett a tömegközlekedés útvonala is változik.

A versenyen a sok-sok induló közt ebben az évben is úszik, fut és kerékpározik az Önkéntesség Tatán és Környékén Egyesület csapata, akik az idén két tatai kisgyermeknek, a szívműtéten átesett Boginak és a korábban súlyos autóbalesetet szenvedett Tamásnak gyűjtenek. A helyszínen volt Csisztu Zsuzsa olimpiai tornász, sportközvetítő, televíziós műsorvezető is, aki ugyancsak a versenyzőket buzdította. A középtávon indulók holnap, azaz vasárnap állnak rajthoz.