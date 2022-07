Önkormányzati önerővel valósulhatott meg a beruházás, amelynek eredményeként a szolgáltatóházhoz kapcsolódóan további hetven férőhelyes parkolót sikerült kiépíteni. A Tatabányai Kollégium mögött is leaszfaltozták a területet, és ott is további negyven gépjármű számára alakítottak ki parkolóhelyet. Négyágú csomópontot építettek ki, hogy a Dózsakert felől érkezők egyenesen be tudjanak hajtani a mélygarázshoz és a mellette kialakított szolgáltatóházban lévő komplexumba. A zöldterület-rendezés a bejárat előtt még várat magára. Elhangzott az is: 170 millió forintból valósul meg és kiegészítik a megyeháza mögötti rész vízelvezetésének kiépítésével és a közterület felületére burkolat is kerül.