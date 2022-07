A babákat először 2018-ban köszöntötték az ünnepségen, melyet most ötödszörre is megtartottak azoknak a családoknak, akiket az elmúlt évben gyermekáldás ért. Idén 48 ilyen család volt, akiknek a polgármester meghívót küldött az ünnepségre.

Iványiné Kele Márta, a Wass Albert Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg az ünnepséget, majd Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere köszöntötte a város ifjú polgárait és családjaikat. A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy minden családnak ajándék egy újszülött érkezése, hiszen ők jelentik a jövőt. Azért örülünk az érkezésüknek, mert nap mint nap nekik is épül-szépül Kisbér. Elmondta: különösen fontos, hogy minél több gyermek szülessen, és vihesse tovább a hagyományok és a kultúra ápolása mellet a család és a település örökségeit is. Beszéde végén a gyermekeknek azt kívánta, hogy „nőjenek fel boldog családi környezetben, legyen életük gondtalan és hosszú, felnőtt életükben boldogulást, boldog és szép jövőt kívánt. Szeretné, ha felnőttként minél többen Kisbéren maradnának, de bárhová is sodorja őket az élet, soha ne felejtsék el, hogy a bölcsőjük itt ringott.”

A köszöntő után a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda óvodásai adtak műsort, majd a polgármester és Varga Melinda önkormányzati képviselő átadott a megjelent családoknak egy emléklapot, a város ajándékát, valamint egy ajándékutalványt is, amelyet a város két bababoltjában is beválthatnak a gyerekek szülei. Akik a meghívottak közül nem tudtak megjelenni, azok a polgármesteri hivatal titkárságán, vehetik majd át ajándékaikat és az utalványaikat – tették hozzá a tájékoztatóban.