Európában, a Közel-Keleten és Amerikában is állított már ki. Különös hangulatú, egyszerre szürreális és bizarr festményeire Budapesten már külön vevőkör alakult ki. Gazdag Ágnes, a fiatal és máris sikeres képzőművész az esztergomi Vízivárosban állította ki jellegzetesen szuggesztív alkotásait.

Az állatok védtelensége és az ember nyitottságából fakadó sérülékenysége párosul Gazdag Ágnes szürrealisztikus festményein, tapasztalhatták új tárlatán az érdeklődők. Az esztergomi Kaleidoszkóp Házban nemrégiben tartott kiállításmegnyitójához Gaál József képzőművész, egyetemi docens magyarázatát illesztették a Facebookon a szervezők. A kommentárban többek között ez olvasható:

Az állatban önmagunk tükröződését látjuk és érezzük, ideálisnak látva és érezve. (…) Félelmeink és örömeink átplántálása az állatiba már sok ezer éve mitikus világképzetet alakító végtelen folyam. Gazdag Ágnes szőrös állatkái beférkőztek a múzeumokba és lecserélték a tekintélyt parancsoló hűvös méltóságokat. Ez a deheroizáló gesztus nem romboló, s nem kiforgató, inkább frivol bájjal kiforgatja a muzealizált művészetet.

Fiatal és népszerű a festőnő

A megnyitón az alkotónak is szegeztünk néhány kérdést, többek között azt, hogy miért keverednek képein az állatok és emberek, amire Gazdag Ágnes azt válaszolta, hogy számára az állat egy tiszta felület, így alakultak ki ezek a talán bizarrnak mondható képek, ahol egy-egy állat akár az emberi társadalmi viszonyok közé kerülhet. Az állat, egy ösztönös, tiszta lény, a mi emberi tulajdonságainkat kezdi hordozni a kompozíciókon, mondta az alkotó.

Bizarr és humoros festmények állatszerű emberekről

Mint a beszélgetésből kiderült, a tárlatain szerepelnek olyan parafrázisok, melyek Tiziano, Rubens, Rembrandt, Van Dyck műveinek egyfajta átirata, de ezek mellett saját kompozíciók is láthatók jócskán a mostani esztergomi bemutatón. A festő hozzátette, hogy a parafrázisok első körben inkább a humor felől közelítenek, a motívum között sokszor szerepel baba, illetve a már említett klasszikus festmények, mint központi elem vagy háttér.

Volt, ahol letakarták képeit

Egy-egy ilyen olaj vagy akril átirat úgy készül, hogy az eredeti kép alapját elkészíti, majd az újragondolt változatban más színek, más részletek kerülnek a magyar festő képére, tudtuk meg. Gazdag Ágnes azt is elárulta, hogy bizarr festményeivel már bejárta a fél világot, és mindenhol nagy örömmel fogadták műveit, még az arab Abu-Dhabiban is, bár ott arra kérték, hogy a fedetlen intim testrészeket takarja le. Ezzel ellentétben nagyon jól fogadták művészetét New Orleansban, Bécsben, sőt vásároltak is.

Ez Budapesten, a magyar műgyűjtők körében pedig már ott tart, hogy egy bizonyos kör kifejezetten gyűjti a Gazdag Ágnes festményeket, ami az alkotó fiatal korára való tekintettel mégis csak nagyon nagy szó. A bizarr képeket március 10-ig lehet megtekinteni az esztergomi Kaleidoszkóp Ház galériájában.

Egy Gazdag életpálya - A 2000-ben az Esterházy Károly Főiskolán vizuális kommunikáció szakon, 2004-ben a francia e Mans École Superieure des Beaux Arts-on, majd 2006-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőkarán végzett Gazdag Ágnes 1998-tól állít ki. Itthon Zalaegerszegen, Budapesten, Veszprémben, Szombathelyen, Tatabányán és korábban is Esztergomban voltak tárlatai, de a Közel-Keleten, Európában és Amerikában is eljutott műveivel. Több művészeti díjat is kapott már, így például a Pannoncolor festőkar díját, Erasmus ösztöndíjat, az osztrák Ex Tempore-díjat is.