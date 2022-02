Évek óta az Esztergomhoz tartozó Pilisszentléleken forgatják a Mi kis falunk című sorozatot. A gyártó cég, a Content Factory Kft. azonban egy hibát vétett a negyedik évad forgatása során, amely miatt most pert vesztett. A céget egy helyi férfi, Reményi János perelte be, miután az engedélye nélkül feltűnt az egyik epizód képkockáin, írja a magyarnemzet.hu.

Mint János a Kemma.hu-nak mesélte, 2019-ben ismerősei szóltak neki, hogy szerepel a sorozatban. A férfi teljesen megdöbbent, hisz ő nem adott rá engedélyt, hogy szerepeljen a filmben. Először peren kívül próbált egyezségre jutni a céggel. Ennek annyi eredménye lett, hogy kivágták az ominózus jelenetet az epizódból, ám a személyi ségi jog megsértését nem ismerte el a gyártó cég.

A Magyar Nemzetnek a férfi ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás elmondta: a sikertelen peren kívüli rendezési kísérlet után szerették volna egy eljárásban perelni a gyártó céget, a Content Factory Kft.-t és az RTL Klubot, de ezt a Tatabányai Törvényszék nem engedte, az ügyet ketté kellett bontani. Így jelenleg a gyártó céggel szembeni per zajlik, amelyben ötszázezer forint összegű sérelemdíjat és milliós nagyságrendű perköltséget kértek. Az RTL Klub elleni pert felfüggesztették, amely csak akkor folytatódik, ha a gyártó céggel szembeni per jogerősen befejeződik.

Nagy a forgalom A településen a sorozat sikere miatt megnőtt a turistaforgalom. Ennek a helyiek egyrészt örülnek, másrészt a mindennapi életüket is megnehezíti a turistaroham. A Kemma.hu tavaly húsvétkor járt a településen, ahol helyieket is megszólaltatott. Egy édesanya arra panaszkodott, hogy a turisták többször figyelmen kívül hagyják a magánszférát, befotóznak a kertekbe, udvarokba. Ő maga például kislánya fotóját látta viszont a Facebookon egy nyilvános posztban, holott a fénykép készítéséhez és közzétételéhez nem adott engedélyt.

A per során a gyártó cég azzal védekezett, hogy a negyedik évadra vonatkozó forgatási rend a faluban mindenki számára ismert volt, ők a lakosokat, illetve a helyi önkormányzatot is tájékoztatták arról. Védekezésül hozták fel azt is, hogy mivel az évente több hónapig tartó – egyébként a településrészen élők életét sokszor megnehezítő – filmforgatás során egy nagy létszámú stáb dolgozik, amely mások számára is észrevehető, a jelenlétéből pedig szükségképpen arra kell következtetni, hogy ott filmet forgatnak. Aki pedig akár helyi lakosként arra sétál, az ráutaló magatartással engedélyt ad arra, hogy felvételt készítsenek róla. Az érvelést nem fogadta el a bíróság, rámutatva, hogy a felvétel nem ilyen körülmények között készült, ráadásul egy olyan, nem tervezett, nem meghirdetett forgatási helyszínen történt, amelyre nem terjedt ki a filmforgatási közterület-használati engedély sem.

A Tatabányai Törvényszék február 8-án hozott ítéletet első fokon, amely még nem jogerős. Az ítéletben megállapította: a Content Factory Kft. azzal, hogy a férfiról annak engedélye nélkül mozgóképes képfelvételt készített, azt felhasználta és elhelyezte az általa gyártott A mi kis falunk című tévésorozat 4. évad 4. részének 39. percében három másodperc hosszan, másrészt közlésre átadta a Magyar RTL Televízió Zrt.-nek, megsértette Reményi János képmáshoz és hangfelvételhez való személyiségi jogát.

A Tatabányai Törvényszék kötelezte az alperest, hogy tizenöt napon belül a polgári törvénykönyv ide vonatkozó jogszabálya alapján adjon elégtételt oly módon, hogy levélben bocsánatot kér. A bíróság kötelezte továbbá a Content Factory Kft.-t, hogy tizenöt napon belül fizessen meg Reményi Jánosnak háromszázezer forint összegű sérelemdíjat, illetve ügyvédi munkadíj címén 1 millió 634 ezer 800 forint perköltséget.

Dr. Szabó Ferenc, a Tatabányai Törvényszék szóvivője a Kemma.hu- nak elmondta: a feleknek 15 naptári nap áll rendelkezésre a fellebbezés megtételére.