Az önkormányzat több településfejlesztési pályázatot is benyújtott januárban és februárban. Petrik József polgármester Tokodaltáró közösségi oldalán tudatta, hogy a következő településfejlesztési pályázatokat nyújtották be az illetékes minisztériumokhoz: új építésű bölcsőde megvalósítása a volt strand területén, az óvoda tornaszobával történő bővítése, a vizesblokkok és a konyhák felújítása, valamint az alsó épület tetőszerkezetének cseréje.

Tervben van a Tárna és az Orgona utca felújítása, valamint a Sport utcától a Béla utcáig tartó járdaszakasz felújítása, térkövezése (a park és a gyógyszertár előtt). A Szent István utcai játszótéren a nagy kalandvárat és a körhintát kicserélnék, ahogy a Bányász Közösségi Színtér nyílászáróit, valamint a korszerűtlen gázkazánokat is. A Bányász Közösségi Színtérnél a rendezvényszervezéshez szükséges eszközöket és mozgószínpadot szereznének be, valamint a művelődésszervező munkatárs bértámogatására is pályáznak.

Valamennyi pályázatot határidőre benyújtottak és bíznak a település számára kedvező elbírálásban. A polgármester hozzátette: a képviselő-testület tavaly decemberben döntött a Szegfű utca szilárd burkolattal történő ellátásának és csapadékvíz-elvezető rendszerének a megterveztetéséről. A tervezés jelenleg folyamatban van. Mindemellett az idei költségvetésben megtervezték a kivitelezési munkálatok pénzügyi forrását is, melyre 20 millió forintot különítettek el. Kitért arra is, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten folytatnák a zúzott köves utcák felszámolását is.