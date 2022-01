Ahogy arról mi is beszámoltunk, a önkormányzat hosszú előkészítés után birtokba „vehette” a Fényes fürdő területén lévő, a HVDSZ (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozó Szakszervezet 2000) tulajdonában lévő ingatlant. Ez az egykori szakszervezeti vagyon mintegy három hektáros, amelynek most rendeződött a jogi státusza. A városnak sikerült megvásárolnia az épületegyüttest.

Január 26-án, a Michl József polgármester vezette testületi ülésen a városatyák arról döntöttek, hogy az önkormányzat az említett ingatlant, üzemeltetésre átadja a Tatai Városgazda Nonprofit Zrt.-nek. A képviselő-testület döntésével kapcsolatban Berczelly Attila, a társaság vezérigazgatója elmondta, ez a határozat várospolitikai szempontból is fontos. Jól használni, illetve kihasználni ezt az egyébként értékes területet azonban csak annak teljes rehabilitációját követően lehet. A hasznosításának irányáról a képviselőknek kell dönteni.

Fogorvosi ellátások, helyi értékek

Az ülésen döntöttek arról is, hogy az 5. számú fogorvosi körzetben – heti 30 órában – dr. Lizanecz-Kovács Zsófia fogszakorvos látja majd el a pácienseket, míg a 6. körzetben a háziorvos tartós helyettesítését – heti 15 órában – dr. Nagy Mária oldja meg.

A jelenleg huszonhat helyi értéket őrző tatai értéktár is jól tevékenykedik. A bizottsági elnök, Robozné Schönfeld Zsuzsanna beszámolójában kiemelte, ez a „lajstrom” nem csak befogadó, hanem ajánlásokat generáló funkciót is betölt.

Új körforgalom az új kerékpárúthoz

A városatyák a fórumon tájékoztatót hallhattak a befogadott pályázatokról, a folyamatban lévő projektekről, valamint döntöttek arról, hogy az Élhető város pályázat keretében szeretnék tovább fejleszteni a kerékpárutakat, a csapadékvíz-elvezetést, valamint a források problémáit szeretnék orvosolni uniós forrásból. A kerékpárutak kapcsán elhangzott: a tópart és a Dunaalmás felé futó kerékpárút összekötését tervezik megvalósítani azzal a kiegészítéssel, hogy az Új út - Fényes fasor kereszteződésében megépülhessen végre a körforgalom.

Komolyan veszik a karsztvizeket

Ahogy a tata.hu írja, Michl József szerint a források kérdésével folyamatosan foglalkoznak, ezért a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal egy nagyon részletes szakmai beszámolót készített a karsztvizekkel kapcsolatban.

− A tapasztalatok azt mutatják, hogy hála Istennek nagyon sok tatait érdekel ez a téma. Az, hogy visszatértek a forrásvizeink és újra széppé teszik a város egyes részeit, egy örömteli dolog, de persze mellette problémákat, megoldandó feladatokat is jelent. A beszámoló végigveszi az eddigi eredményeinket, mindazt, amit már elvégeztünk és azokat a feladatokat is, amelyek még hátra vannak a visszatérő források ügyével kapcsolatban − részletezte a polgármester.

Az eredeti előterjesztés többek között olyan pontokat tartalmazott, hogy tájékoztatásul megküldik a Tata területén a karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátását megalapozó vizsgálatok és szakértői feladatok ellátásának elvégzésére készített tervdokumentációt az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatónak, konferenciákat szerveznek az Által-ér Szövetséggel és a Magyar Hidrológiai Társasággal együttműködve, hogy teljes körűen megismerhessék az aktuális karsztvízrendszert, hogy tudományos tanulmánykötetet készíttetnek a város karsztvízrendszerét, s felszíni vizeinek, valamint barlangjainak és karsztjelenségeinek a 2020-as évek elején tapasztalható, mérhető állapotáról, illetve hogy bővítik, erősítik a meglévő együttműködést a szakmailag érintett felsőoktatási intézményekkel.

Gulyás Gergelyhez fordulnak

A polgármester arról is beszámolt, hogy az ellenzéki képviselők beadtak egy módosító javaslatot ehhez a határozati javaslathoz, amely végül a két ülés közti témák közé került be a Tatabánya-Komárom közti vízvezeték építésével összefüggésben, a tatai Fényes-kút feltételezett bekapcsolását illetően.

− Ezzel kapcsolatosan elsősorban a javaslatomra az a döntés született korábban, hogy a hatóság alaposan és kiemelten vizsgálja meg az ügyet, s egy környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni arról, hogy a Tatabánya—Komárom vízvezetékhez hozzá lehet-e kötni, rá lehet-e kapcsolni a Fényes-kutat. Erre vonatkozóan javasolt egyféle megfogalmazást az ellenzék, amit az ülés közti szünetben is leegyeztetve tárgyaltunk tovább, s így született egy határozati javaslatunk azzal a kiegészítéssel, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek is küldünk egy levelet, melyben arra kérjük, hogy kiemelten kezelve gondolják végig, biztosan szükség van-e a tatai kút bevonására a távvezeték kiépítésekor − részletezte a városvezető.

Megemlékeztek - A városatyák egyperces felállással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Varga Istvánnéról, aki 1981-től tanított az Eötvös József Gimnáziumban. A pedagógus a tanítás mellett idegenvezetéssel is foglalkozott, illetve tatai témájú könyvek szerzője volt. Az ő nevéhez fűződik az első Tata tankönyv összeállítása is, amelyből 5000 példány kelt el. Varga Istvánné tanárnő egyéb elismerések mellett megkapta a Tata városért díj ezüst fokozatát is.