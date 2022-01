A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy hosszú egyeztetés-sorozatot követően az önkormányzat tulajdonába került az egykori HVDSZ üdülőépület együttes a Fényes Forrásvidék területén. A helyszínen Michl József polgármester tartott sajtótájékoztatót.

Mint írják, a Fényes területén az utolsó nagyobb üdülőépület-együttes, mely magántulajdonban volt, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete (HVDSZ) 2000 tulajdonában állt. A városvezető elmondta, hogy egykoron ez a 3 hektáros terület a városok üzemeltetésében részt vállaló dolgozók gyermekeinek üdültetésére szolgált.

– A rendszerváltást követően a szakszervezet már nem használta a területet, mellyel kapcsolatban egy vita is kialakult, ugyanis a felépítmények ugyan a HVDSZ tulajdonában álltak, ám az épületek alatt lévő földterület tulajdonosa a város. A szakszervezet folyamatosan szerette volna elérni, hogy a földterület is az övé legyen, de az elődeim és én magam is védtük Tata érdekeit, s nem adtuk át az ingatlant. Körülbelül két évtizede nem nyaralt már ezen a helyen senki, és ez idő alatt, az épületegyüttes teljesen tönkrement, szomorú, hogy a karbantartást, fenntartást is elmulasztotta a szakszervezet, melynek 5 évvel ezelőtt az épületekért cserébe az önkormányzat felajánlott egy több, mint 30 millió forint értékű tatai ingatlant is, de nem fogadták el – nyilatkozta Michl József.

Hozzáteszik, hogy a szakszervezettel a kialakult helyzet rendezését több alkalommal megkísérelte az önkormányzat, az elmúlt években számos tárgyalást tartottak a szakszervezet vezetőivel. Végül, az egyeztetések eredményeképpen a feleknek sikerült egy javaslatot megfogalmazniuk, s az önkormányzat megvásárolta a felépítményeket.

– Nagyon sok fordulóban tárgyaltunk erről, végül tavaly év végén sikerült megállapodni és aláírni a szerződést. A képviselő-testület jóváhagyta azt a javaslatot, hogy a város 15 millió forintot fizet a HVDSZ-nek az épületekért. A vételárba beszámításra került a szakszervezetnek a felépítmények által elfoglalt földterületek után fizetendő használati díjának elmúlt 5 évi összege, amely 3 millió forint, így tulajdonképpen 12 millió forintba került az önkormányzatnak, hogy végre a tulajdonunkat újra mi tudjuk használni – mondta a városvezető.

Ahogy a posztban áll, az önkormányzat a tervek szerint kiír majd egy pályázatot, de előtte precízen felméri a helyszínen lévő jelenlegi állapotot, beleértve azt a számos értékes fát is, ami jelenleg ott található. A képviselő-testület jóváhagyásával az önkormányzatnak most már teljes joga van továbblépni a területen, ahol csak a romok eltakarítása több tízmillió forintba kerül majd.