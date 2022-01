Ahogy arról már beszámoltunk, január 11-re csupán 3382 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 300 994-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 ezer 016-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 147 ezer 818 ez a szám, az aktív fertőzöttek száma pedig 113 ezerre emelkedett. 2932 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Komárom-Esztergom megyében január 10. és 11. között enyhébb emelkedést produkált a járvány: a szakemberek 119 új esetet regisztráltak. Ezzel keddre 40 ezer 361-re emelkedett a megyei összfertőzöttek száma.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A kormányzati portál tájékoztatása szerint beoltottak száma 6 millió 294 ezer 707, közülük 6 millió 33 ezer 675-en már a második, 3 millió 292 ezer 175-en pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvették.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben stagnál. Az év végi emelkedés után 2022 első hetében "nem volt megfigyelhető további növekedés.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. A januári első oltási akción több tízezren vettek fel oltást, az akció ezen a héten is folytatódik: csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe. Emellett a háziorvosok is oltanak.