Ahogy arról már beszámoltunk, egy nap alatt összesen 19 ezer 690 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 582 ezer 517-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 548 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 310 ezer 420, az aktív fertőzöttek száma pedig jelentelg 230 ezer 549. 4341 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány 4. hullámában február 1-jéről 2-ára léptünk át a lélektani határt: 50 ezer 106-ra nőtt az összfertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében. Az elmúlt 24 órában 473 új esetet regisztráltak a szakemberek.

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint a beoltottak száma 6 millió 365 ezer 250, közülük 6 millió 105 ezer 342-en már a második, 3 millió 693 ezer 859-en pedig már a megerősítő harmadik oltást is felvették.

A koronavirus.gov.hu tájékoztató oldalon felhívják a figyelmet, hogy az oltási akció februárban sem áll le: minden csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik. Az omikron és a február 15-től életbe lépő új oltási igazolvány rendszere miatt is érdemes kihasználni a lehetőséget, hogy időpontfoglalás és regisztráció nélkül oltakozhassunk!

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.