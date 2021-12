Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében gyakran elszökik, elkóborol. Sok kóborló kutya, macska soha többé nem kerül haza.

Tavaly a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány ügyeletet tartott megyénkben december 31-én, tizenhárom hívást kaptak elkóborolt állatok miatt. Legtöbbjük szerencsésen hazakerült, egy tacskó azonban elpusztult, mert a tűzijátéktól való menekülés közben az útra keveredhetett és elütötte egy autó. Egy másik eltűnt ebet egy héttel szilveszter után találtak meg, az ő kellemetlen kalandja szerencsés véget ért.

Érdemes még sötétedés előtt sétára indulni a kutyákkal szilveszterkor (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Jobb megelőzni a szökést, így január 2-ig javasolt fokozott óvatossággal sétáltatni a kutyusokat. Érdemes még nappal, világosban levinni őket, és azokat a négylábúakat is pórázra kötni, amelyek behívhatóak.

Szilveszteréjjel a kinti kutyákat érdemes beengedni a lakásba, vagy a garázsba, a lényeg, hogy zárt helyen legyenek. A durranások lakáson belül is megijeszthetik kedvenceinket, érdemes leereszteni a redőnyt, vagy összehúzni a sötétítőfüggönyt. A televízió, rádió hangja is megnyugtathatja őket. A gazdiknak azt tanácsolják a szakemberek, maradjanak higgadtak, játszanak a kutyával, tereljék el a figyelmét. A babusgatás nem használ, mert ez megerősíti az állatot a félelemben.

Nemet mondtak - Megyénkben ismét vannak olyan települések, amelyek nemet mondtak a tűzijátékra. Hernádi Ádám polgármester Facebook-oldalán arról tájékoztatott, nem lesz önkormányzati szervezésű tűzijáték a városban. Arra kérte a lakosokat, lehetőleg mellőzzék a hangos pirotechnikai eszközök használatát, és az erre szánt összeget adományozzák inkább az esztergomi menhelynek. Tatán továbbra is hatályos a rendelet, amelynek értelmében a vadludakra való tekintettel nem lehet használni tűzijátékot szilveszterkor sem. A rendelet Agostyánra nem vonatkozik.

Vannak olyan kutyák, amelyek különösen rettegnek a tűzijátéktól. Ilyenkor a gazdának érdemes felkeresnie az óév utolsó napja előtt az állatorvost, és gyógynövényes nyugtatót kérni tőle, amely segít az állatnak átvészelni a nehéz időszakot. Ha megtörtént a baj, akkor is segíthet a 2013 óta kötelező mikrochip.

A chipet az állatorvos regisztrálja be a gazda adataira, így ha valaki megtalálja az ebet, azonnal elérhető lesz a tulajdonos. Emellett hasznos bilétát is tenni a kutyák nyakörvére, amelyen a gazda elérhetőségei azonnal láthatóak. Bár a macskáknak nem kötelező a chip, érdemes őket is ellátni az eszközzel.