A RáHangoló ismét megtöltötte az agora nagytermét. Ocskai Gabriella, a sorozat szerkesztője köszöntötte a nézőket. Kiemelte, tizenkét évvel ezelőtt indult el a hangszerbemutató sorozat, amelynek elsődleges célja, hogy a gyerekhez közelebb vigye a klasszikus zenét, s megismertesse velük a szimfonikus zenekarban megszólaltatott hangszereket.

Az elmúlt években már hosszabb történeteket is színpadra vittek, ilyen volt korábban A Kis herceg, amelyet a környező településeken is bemutattak már. A Hókirálynő is az NKA és az ­agora támogatásával valósult meg. A bemutató előtt megismerhették a gyerekek a történet szereplőire jellemző dallamokat, hangszereket, s a tatabányai ősbemutató közreműködőit: a zeneszerző és karmester S. Halász Károlyt, a mesélő Tóth Zsóka előadóművészt. A gyerekszoba különleges álomvilágát pedig Nagyváradi Szandra és Pápai Petra árnyjátéka keltette életre. S. Halász Károly szerzeményei filmszerűek, ami egy kísérletezés eredménye, s azt kutatja, vajon elérhető-e ugyanaz a hatás filmszerű zene hallgatása közben úgy is, hogy közben nem látható a film. Eddig valamennyi Tatabányán bemutatott művét kiegészítették más művészeti ág alkotásával, így az irodalom, a tánc, a képzőművészet, s a fotó segítségével létrejövő produkciók egyfajta összművészeti teljesítményként kerültek és kerülnek színpadra a Vértes ­Agorájában – olvasható a szervezet weboldalán.

A Hókirálynő hét tételből álló, két részletben előadott zenés darab, amely nagy utazásra hívta a nézőket. Az érkezés örömteli volt, s akadt még olyan kisgyermek, aki a hagyományos RáHangoló műsorokhoz hasonlóan, az előadás végén a hangszerekhez szaladt, s várta, hogy csak neki megszólaltassák.

Ocskai Gabriella kérdésünkre elmondta, az életre kelt gyerekszoba első részét láthatta a közönség. De már készül a következő is, amelyet jövőre mutatnak be. Andersen ismert meseszereplőinek szerveznek benne találkozót a zene segítségével.

A történet

A zene és a látvány nagy utazásra hívta a nézőket. A dán Hans Christian Andersen 177 évvel ezelőtt megjelent meséjéből kizuhantak a gonosz manó tükörszilánkjai, amelyek gonosszá teszik az embereket. Egyik ilyen áldozat volt Kay, aki elutasító és gáncsoskodó lett tőle. Egy téli napon pedig elszánkázott a Hókirálynővel, s elfelejtette korábbi életét és barátait. Játszótársa, Gerda, Kay keresésére indult. Viszontagságos úton jutott el a Hókirálynő palotájához, ahol könnyei kimosták Kay szívéből a tükörszilánkot, visszaadva a fiú emlékezetét és öntudatát.