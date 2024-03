Az egységek tizennégy vízsugárral elfojtották a lángokat Visegrádon, a kigyulladt Silvanus Hotelben, ahol annak negyedik szintje és tetőszerkezete égett, a Feketehegy utcában – számolt be a hírről a katasztrófavédelem szombaton kora délután.

Sikerült megfékezni a Silvanus Hotelben felcsapott lángokat

Forrás: Vitályos Eszter/Facebook

Vitályos Eszter, a Pilis-Dunakanyar térség országgyűlési képviselője is megszólalt Facebook-oldalán a történtekkel kapcsolatban. Posztjában elmondta, hogy a tűzoltók szakszerű munkájának köszönhetően sikerült körbezárni a tüzet, az erős szél is nehezítette az oltást. Az épületbe még nem biztonságos bemenni, a tető és a teljes 4. emelet, valamint a 3. emelet egy része is leégett. A szállóvendégeket a tornacsarnokba szállították. Ide várnak pokrócokat és takarókat. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Ez történt a Silvanus Hotelben

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, kigyulladt és teljes terjedelmében égett a visegrádi Silvanus Hotel negyedik szintje, a Feketehegy utcában szombat délelőtt. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt.