Kigyulladt és teljes terjedelmében ég a visegrádi Silvanus Hotel negyedik szintje, a Feketehegy utcában szombat délelőtt. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A keletkezett füst az egész környéken, messziről is jól látható, amelyet egy járókelő meg is örökített, és a Kemma.hu rendelkezésére bocsájtotta.

A Silvanus Hotelben felcsapó füst a Dunakanyar egész területén jól látható

Fotó: Esztergom/Facebook / Forrás: Beküldött

Lángol a Silvanus Hotel

A katasztrófavédelem beszámolója szerint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett szentendrei, esztergomi és fővárosi hivatásos, valamint szentendrei, szigetmonostori, visegrádi és leányfalvi önkéntes tűzoltók vonultak ki a tűzesethez. Az egységek több vízsugárral oltják a lángokat jelenleg is.

Az Origo értesülései szerint a hotelben kétszáz vendég tartózkodott a tűz kitörésekor, a katasztrófavédelem tudomása szerint mindenki időben elhagyta az épületet, de a hotel átvizsgálása folyamatban van. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet.