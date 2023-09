Most kiderült, hogy nem a szomódi család az egyetlen akit átvert a vállalkozó. Az egyik Falusi CSOK-kal foglalkozó Facebook csoportban többen is arról számoltak be, hogy a férfi százezreket csalt ki tőlük: Pest, Fejér, Bács-Kiskun és Somogy megyéből is jelezték, hogy őket is átverték.

A károsult családok mind Falusi CSOK-hoz kerestek olyan vállalkozót, aki előfinanszírozással segítene nekik a házfelújításban. Volt akiktől előleget tett zsebre, majd eltűnt, de volt akinél megkezdte a munkát, viszont az anyagiakkal már nem tudott elszámolni. Ráadásul a befejezett munka is hagyott maga után kivetnivalót.

Az egyik hölgy azt írta, hogy őket három millió forinttal verték át és legalább ennyi kárt még okoztak nekik a kontár munkájukkal. Mint írta: többek között a plafont két helységben is meg kellett erősíteni hét darab gerendával, mert kiütöttek simán egy tartófalat. Az volt a szerencse, hogy fagerendák vannak, és a tető ácsszerkezete is tartotta, hogy le ne szakadjon.