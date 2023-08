– A drónfelvételek bizonyító erejűek az egyes eljárásokban. A felvételeken a hely, idő szerepel és amennyiben a jogsértés teljesen egyértelmű, úgy a rendőr anélkül is tud eljárást indítani, hogy a járművezető megállításra kerüljön, de az esetek döntő többségében ilyenkor a rendőr a jogsértőt a helyszínen már ellenőrzés alá is vonja. A közlekedésrendészeti ellenőrzéseken felül személykeresésére is bevetésre kerül - tették hozzá.

Mint arról már korábban beszámoltunk: a tatai rendőrök drónnal ellenőriztek március 28-án, kedden délelőtt a város illetékességi területén. Az egyenruhások az elsőbbségi szabályok betartására fókuszálva 18 olyan sofőrrel szemben intézkedtek, aki nem tettek eleget az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” közúti közlekedési jelzőtábla utasításainak. Egy esetben pedig biztonsági öv elmulasztása miatt szabtak ki közigazgatási bírságot.

Az akkor közzétett videóból látszik, hogy a Baj felől érkező autó nem állt meg először a STOP tábla vonalában, hanem elgurult egészen a kereszteződés széléig és úgy hajtott ki az Agostyáni útra. Messzire azonban már nem jutott, mert száz méter után a rendőrök megállították.

Megtudtuk, hogy a drónt kezelő egyenruhás jelezte kollégájának a szabálytalanságot, aki ki is emelte a forgalomból az autót. Bár a sofőr biztos nem örült a helyszíni bírságnak, kiderült, hogy még így járt jobban. Ha a másik irányba kanyarodik, a rendőr nem állítja meg, de a drónfelvétel alapján úgy is azonosítani tudják. Ebben az esetben pedig jóval magasabb összegről érkezik a csekk levélben.