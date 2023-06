Egy napon belül két motoros baleset is történt az M1-es autópályán, az egyikben ráadásul egy 62 éves férfi életét is veszítette. Sajnos ezekben a napokban és a hétvégén eleve nagyobb motoros forgalomra kell számítani ugyanis most rendezik meg a „Harley-Davidson” 120 éves jubileumi fesztivált. A rendezvény fő helyszíne Budapesten lesz. A közutakon közlekedők vasárnapig, vagyis június 25-ig erős motorosforgalomra kell, hogy számítsanak a főváros környéki utakon, írta az Útinform.

A fesztivál részeként a következő napokban az ország több vidékére is szerveznek Budapestről induló vezetett túrákat, többek között a Balaton-felvidékre, az Alföldre, a Mátrába, a Cserhát hegységbe, Dobogókőre, a Vértes-hegység térségébe és a Dunakanyarba is.

A fesztivál honlapja szerint Dobogókő mellett érintik majd Esztergomot, Bajnát, Zsámbékot, Alcsútdobozt és Etyeket. A vértesi túrán Etyek, a felcsúti Pancho Aréna, maga a Vértes, Csókakő és Martonvásár lesz a célpont. A Dunakanyarba vezető túrán Csobánka, Esztergom, ott a bazilika és a Mária Valéria híd, Nagymaros, Visegrád érintésével Szentendréig mennek majd.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak közül, kiemelten érintett lehet a M0-s autóút, az M2-es autóút, az M1-M7-es autópálya, M5-ös, M6-os autópálya ki és bevezető szakaszai, valamint a 2-es, 3-as, 4-es, 10-es és 11-es főutak, illetve a Dunakanyar és a Pilis-hegység közútjai.