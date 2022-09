A járőrök Tatán, az Új úton ellenőriztek egy segédmotor-kerékpárral közlekedő 51 éves férfit szeptember 9-én kora délután. A férfi ugyan bukósisakot viselt, de a mögötte ülő 16 éves fiának még azt sem volt. A sofőrnél nem volt vezetői engedély, valamint a kötelező biztosítás meglétét sem tudta igazolni. Nem véletlen, hiszen a járműre nem is kötöttek.

A járművezetővel szemben felmerült az ittasság gyanúja is, a vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott. A szomódi lakost további mintavételre előállították, és a mérési eredmények alapján őt még aznap gyanúsítottként kihallgatták. A férfi ellen további szabálysértési eljárást is kezdeményeztek engedély nélküli vezetés, biztosítás hiánya miatt, valamint a személyszállítás vonatkozásban is, írja a police.hu.