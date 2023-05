Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom vármegyére, csakúgy, mint az ország többi területére. prognózisuk szerint a zivatarokat kísérő villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de erősebb szélre és jégesőre is lehet számítani. Szerdára virradóan az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szél az Észak-Dunántúlon 60-80 kilométer/óra közötti viharos lökéseket produkál.

A Köpönyeg tájékoztatása szerint mindemellett kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.