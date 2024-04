Az oroszlányi bombázót nem akárki őrzi

Kocsis Alexandra már többször posztolt Instáján négylábú kedvencéről. Most ismét közös fotón pózol Max-szal. Az oroszlányi bombázó egyik szeme fénye a kiskutyája. Ez a legújabb fotójukból is tisztán látható, hatalmas közöttük az összhang.

Akarod, hogy a Viszkis rabló tudja a házszámodat?

Ambrus Attila a börtönben tanulta ki a keramikus szakmát, amelyhez vitathatatlanul tehetsége is van amellett, hogy ez a szép, hagyományos a szakma a szenvedélye is lett. Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, sok évnyi vásározás után és mellett nemrégiben boltot is nyitott, amelyben még egy kis múzeum is helyet kapott a Viszkis rablóként élt múltjáról. Ambrus Attila most a köcsögök, bögrék, vázák mellett egy újabb különleges portékájára hívja fel követői és leendő vásárlói figyelmét a legfrissebb Instagram-posztjában.