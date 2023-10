Ezt írta a képhez: „Nézem ezt a képet saját magamról. Azon gondolkozom, hogy a legnagyobb bátorság az, amikor magadról mered elmondani az igazságot, és nem másokról. Bár nem mindig az igazság a fontos, hanem, hogy mi az igaz. Talán a legnagyobb szabadságot most az adja, hogy felismertem, hogy nekem nem kell mindig boldognak lennem. Nekem szabad néha szomorúságot éreznem. A saját szemem nézem, és ott van benne a múltam, és ha jobban nézem, talán megláthatom a jövőmet is. Apám szeme is az enyém. Ott van mögötte mindenki, akit valaha ismertem. Öregszem, de most már barátom az idő. Ti mit láttok a szememben?”