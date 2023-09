Guszti már 300 napja nem nyúlt alkoholhoz, mint mondta, a közeljövőben hosszabban is szeretne arról mesélni, hogy miken is ment keresztül ebben az időszakban.

– Rengeteg szeretetet kapok a környezetemtől, és úgy látom, a rólam szóló cikkek is pozitív hangvételűek. Egy évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet, akkor még nem is tudtam kezelni, ami körülöttem történik, ma már tudom. Egyébként azt mondták, 4-5 százalék az esély arra, hogy valaki felépül egy ilyen súlyos szenvedélybetegségből, úgy tűnik, én jókor voltam jó helyen – részletezte a színész.