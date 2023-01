Alkoholproblémái miatt az elmúlt hónapok nagyon zűrösek voltak az észak-komáromi színész Molnár Gusztáv körül. Elvonóra is el kellett mennie, azonban exfelesége, Fazekas Vivien szerint onnan is zaklatta őt férje és sok időt nem is töltött az intézményben. Nem sokkal később attól volt hangos a ajtó, hogy ittasan leesett a komáromi vonatról, ami miatt kórházba is került.

Vivien bármennyire is próbált segíteni egykori kedvesén, nem bírta tovább a szörnyű megpróbáltatásokat és elvált Gusztitól. MC Hawer, akinek korábban szintén orvosi segítség kellett az alkoholproblémái kezelésére, korábban úgy fogalmazott, ha a színész így folytatja tovább, akkor meg fog halni. Tovább tetézte a gondokat, hogy Molnár Gusztávval szemben elfogatóparancsot adott ki a rendőrség, rágalmazás miatt kereste a Gödöllői Járásbíróság.

Ezek után az észak-komáromi színész ismét az elvonót választotta, másodjára azonban már egy sokkal szigorúbb intézménybe feküdt be, ahol még hozzátartozóival sem beszélhetett, még a karácsonyt is egyedül kellett töltenie. Testvére akkor úgy fogalmazott, hogy végre jó kezekben van Guszti.

Most exfelesége Fazekas Vivien tálalt ki durva dolgokról, számolt be róla a Borsonline a Blikk nyomán. Vivien szerint egykori férje tehet arról is, hogy babájukat elvesztették.

– A kanapén feküdtem. Részeg volt, lerántotta rólam a takarót, majd azt mondta: egy büdös ribanc vagy. Olyan tévképzetei voltak az alkoholtól, a gyógyszerektől, hogy olyan dolgokat vágott a fejemhez, amelyek nem voltak valósak – mesélte részletekbe menően Vivien, aki azon az estén elkezdett összepakolni, hogy elhagyja a színészt. Emiatt kapta meg az első pofonját, majd pár órával később annyira rosszul lett, hogy elveszítette 12 hetes babáját.

Volt kedvese számára nem ez volt az egyetlen szörnyűség, amit a színész részegsége miatt át kellett élnie. Arra is volt alkalom, hogy Guszti mellett vágta fel az ereit.

– Egyszer az autóban mellettem vágta fel az ereit. A Hungária körúton mentünk éppen hazafelé, nagyon ittas volt, amikor talált egy kupakot, amivel megvagdosta magát. Nyomtam egy satuféket, ő kipattant a kocsiból, majd mondta, hogy ha ez nem jött össze, akkor villamos elé megy – részletezte a durva esetet Vivien.