A Drága örökösök észak-komáromi származású sztárja , Molnár Gusztáv bajba került: november 9-én szerda reggel épp Komárom felé tartott vonaton, amikor kiszédült a tatabányai vasútállomáson megálló vonatból. Mint a Bors írta, a furcsa történet részleteit senki sem ismeri. A portál információi szerint maga az érintett sem emlékszik arra, hogy pontosan mi történt. A szemtanúk szerint a színész ittas állapotban volt. A színész azonban tagad: azt mondja, hogy rosszul lett és azért történt a baleset.

Molnár Gusztáv egyébként régóta küzd alkoholproblémákkal, amelyre a Fazekas Viviennel tartó házassága is ráment. Nemrég az elvonót is megjárta, jelenleg munkát keres. A vonatos eset után a Bors megkereste exfeleségét is, aki Gusztáv testvérével rendszeresen tartja a kapcsolatot. Kiemelte: a színész családja is aggódik.

– Hetente többször is szoktunk beszélni. Szegények nagyon féltik, de ők sem tehetnek semmit. Azt, hogy Guszti kórházba került, onnan tudták meg, hogy az intézményből hívták fel őket, hogy ott van a rokonuk – mesélte. – Az elmondásuk szerint Gusztáv Budapestről Komáromba indult vonattal, de Tatabányán az állomáson kiszédült a vonatból. Hogy le akart szállni, vagy mi volt a terve, azt senki sem tudja. Most Tatabányán van a kórházban, de a saját családja sem tudja, hogy pontosan mi történt vele. Sajnálom őt, de nem tudok mit kezdeni a dolgaival. Azt sem értem, amit a minap nyilatkozott, hogy szeretné elérni negyvenéves korára, hogy családja legyen, szép háza és nyugodt élete. Az a szomorú ebben, hogy ez mind meg volt neki…

Vivien szerint borzasztó, hogy a színész milyen megalázó helyzetekbe hozza saját magát.

– Szerda reggel arra ébredtem, hogy egy barátom átküldte a cikkeket, melyek erről szólnak. Most mit mondhatnék? Mit lehet mondani arra, ami Gusztival történik? Semmit… – kommentálta az esetet Vivien. – Én csak olvasom a híreket és széttárom a karjaim.