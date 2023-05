Be kell vallanunk, mi magunk is felültünk a tréfának, amivel Rácz Gergőék verték át a magyar médiát. Konkrétan annak, hogy Rúzsa Magdi után ők is azon a helyszínen forgattak klipet, amin korábban az esztergomi várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli is. Aki durván ki is akadt és fakadt az interneten az egybeesés miatt, mondván, nem hiszi el, hogy véletlen lenne, hogy Magdi Elmegyek című dalához készült videója „egy az egyben ugyanaz”, mint az ő Sebzetten című klipje. Juli végig is vezette, hogy a snittek, a koncepció, a beállítások, de még a fényelés is az ő videójából lett másolva.