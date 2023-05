Újabb énekes forgatott klipet a Horányi Juli és Rúzsa Magdi között kipattant klipbotrányból elhíresült épületnél. Alig két héttel a facebookos üzengetésekben kibontakozott cicaharc után Rácz Gergő is beszállt a buliba. Az előadó új klipjének egyes jelenetei is ugyanott játszódnak, sőt: a videóban tűz is van.

Pedig már épp kezdtek csillapodni a kedélyek, ám Rácz Gergő klipje, amelynek ma este 6-kor lesz a premierje, olaj lehet a tűzre. Apropó tűz. Printscreeneltük Gergő Insta-sztorijából azt a jelenetet, ahol lángok látszanak. Még egy egyezés.

Ugyanaz a ház, ugyanaz a tűz?

Forrás: Rácz Gergő/Instagram

Mint arról korábban beszámoltunk, az esztergomi várszínház direktorának lánya, Horányi Juli a Facebookon akadt és fakadt ki a saját és Rúzsa Magdi klipjének hasonlósága miatt. Juli azt állította, hogy Rúzsa Magdi Elmegyek című videója egy az egyben ugyanaz, mint saját, 2 hónappal korábban megjelent Sebzetten című klipje. Végigvezette, hogy a snittek, a koncepció, a beállítások, de még a fényelés is az ő klipjéből lett másolva.